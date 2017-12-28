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Kıbrıslı Türklerin ilk kadın hekimi kitabını Akıncı için imzaladı

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Kıbrıslı Türklerin ilk kadın hekimi kitabını Akıncı için imzaladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ilk Kıbrıslı Türk kadın hekim Dr. Aydın Sennaroğlu’nu kabul etti.

 

Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanan Sennaroğlu, Dr. Filiz Besim’in kaleme aldığı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı, hayatının, mesleki çalışmalarının ve Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarındaki katkılarının anlatıldığı “Kıbrıslı Türklerin İlk Kadın Hekimi” adlı kitabını Akıncı için imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Dr. Aydın Sennaroğlu’nun topluma sadece bir hekim olarak değil, bir kadın ve aydın bir mücadele insanı olarak katkı yaptığını söyledi, ziyareti ve kitap imzalama nezaketi için teşekkür etti. Akıncı, Sennaroğlu’na sağlıklı uzun bir ömür diledi.

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