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Kıbrıslı Türklerin ilk KBB Uzmanı Dr. Fikret son yolculuğuna uğurlandı

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93 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıslı Türklerin ilk KBB Uzmanı Dr. Fikret son yolculuğuna uğurlandı

93 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret son yolculuğuna uğurlandı.

Dr. Fikret için Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,Dr Ali Niyazi Fikret’in ailesi, hekim arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Dr. Ali Niyazi Fikret’in özgeçmişini okudu.

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Törende, merhum Dr. Fikret’in kızları Selda Fikret Paşa ve Meliha Fikret Kaymak kısa birer konuşma yaptı…

Dr Ali Niyazi Fikret’in yakın arkadaşı Dr Hulusi Refik de tören de yaptığı konuşmada Dr. Fikret’in beyefendi bir kişiliğe sahip, insanları seven ve herkesle iyi ilişkiler içerisinde olan bir kişi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de sağlık çalışanı ve hekim olmanın başta insanı sevmek ve mesleğine yürekten inanmak demek olduğunu belirterek Dr. Ali Niyazi Fikret’in de doktorluk mesleğini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr Ali Niyazi Fikret’in 60 yıl boyunca hastaların hayatına dokunduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun önemli değerleri arasında yer aldığını anlattı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Dr. Ali Niyazi Fikret’in Kıbrıs Türk Halkı’na büyük hizmetleri geçtiğine dikkat çekti.

Tatar, Dr Ali Niyazi Fikret’in Kıbrıs Türkü’ne verdiği hizmetlerin asla unutulmayacağını belirterek “Böyle değerleri kaybetmek bizleri çok üzüyor” dedi.

Törenin ardından Dr. Ali Niyazi Fikret’in naaşıİsmail Safa Camii’nde kılınan namazın ardından Lefkoşa Kabristanı’nda toprağa verildi.

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