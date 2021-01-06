“Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin dünyada tanınması için YTB katkılarını sürdürecek”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren,Kıbrıslı Türklerin ve iki devletli çözüm yolunda yürütülen mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi ve tanınması için katkılarını sürdüreceklerini söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren,Kıbrıslı Türklerin ve iki devletli çözüm yolunda yürütülen mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi ve tanınması için katkılarını sürdüreceklerini söyledi.

Eren, YTB tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi” başlıklı panelde konuştu.

YTB’nin 2010 yılından bu yana Türk diasporasına yönelik yürüttüğü önemli faaliyetler bulunduğuna dikkati çeken Eren, “Yaklaşık 40 yıldan fazla bir zamandır Türkiye’nin yakın ilgi ve alakasıyla uluslararası arenada gündeme taşımaya çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve KKTC’deki Türklerin davasının da dünyaya duyurulması için eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz” dedi. 2020 yılında KKTC’de 92 öğrenciye burs Eren, bu çerçevede sadece 2020 yılında KKTC’den 92 öğrenciye burs verildiğini, Kıbrıs’tan binden fazla öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerde eğitim aldığını ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıldığını söyledi. Kıbrıs’ın aynı zamanda özellikle İngiltere’de olmak üzere çok önemli bir diasporası bulunduğunu ifade eden Eren, YTB’nin İngiltere’deki yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri “Vatanınla Tanış” projesiyle ilk defa KKTC’yi görmek üzere ana vatanlarına getirdiklerini, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından sonra bu projeye devam edeceklerini dile getirdi.

“2021’de de Kıbrıs’ta çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşünüyoruz” Eren, “Tüm bu faaliyetleri yürütürken unutmadığımız bir husus var, o da Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi, tanınması ve Kıbrıs Türklerinin kendi aidiyetlerinin gelişmesine bizim vereceğimiz muhtemel katkılar. Bu anlamda 2021’de de Kıbrıs’ta çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. KKTC’de 18 Ekim’de Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Eren, iki devletli çözüm yaklaşımının farklı alanlarda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, YTB’nin de konuyu çevrim içi panellerle gündeme getirme kararı aldığını söyledi. Eren, “Önümüzdeki süreçte KKTC’nin bugünlere gelmesinde emeği olan kişileri utandırmayacak bir şekilde, bu davanın uluslararası arenada da iyi bir şekilde savunularak iki devletli çözüme kavuşturulacağına yürekten inanıyorum.” dedi.