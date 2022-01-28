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Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor

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Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor
Kıbrıslı Türklerin Ödenmemiş Trafik Cezaları İçin Önlem Alınıyor

 Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işledikleri trafik ihlalleri sebebiyle aldıkları para cezalarının Kıbrıslı Türklere iletilmesi konusunda sorunlar yaşandığı, bu sorununun cezaların sınır kapılarında geçişlerde teslim edilmesi yoluyla çözülmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işlemiş oldukları trafik ihlallerinin cezalarının, Kıbrıslı Türklere iletilememesi sebebiyle büyük oranda mahkemeye gittiğini, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin sınır kapılarından sorunsuzca geçmeye devam ettiklerini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin trafik cezalarının bundan böyle sınır kapılarında ibraz edilmesi yoluna gidileceğini belirtirken 2017-2020 yılları arasında ödenmemiş ceza miktarının 48 bin 214 Euro olduğunu vurguladı.

Haberde, bu cezaların tahsil edilebilmesi adına alınan önlemlerden bazılarının, Kıbrıslı Türklerin cezalarının, trafik cezalarını gösteren mini bilgisayarlara işlenmesi, havaalanlarında çıkış sırasında kontrol gerçekleştirilmesi ve herhangi bir belge talebinde bulunulduğunda polis tarafından kontrol yapılması olduğu belirtildi.

Hız ve diğer kameraların kayıtlarına takılan Kıbrıslı Türklerin tespit edilebilmesi için ise araç plakasının otomatik olarak tanınmasını sağlayacak bilgisayar programının oluşturulmasına onay verildiğini de aktaran gazete, cezası bulunan Kıbrıslı Türklerin, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçiş yaptıklarında tespit edilebilmeleri adına Rum polisinin ek öneriler hazırlayarak ilgili bakanlığa sunacağının da altı çizildi.

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