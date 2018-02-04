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“Kıbrıslı Türklerin siyasal yaşamı, seçim sistemi ve seçim analizleri”

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“Kıbrıslı Türklerin siyasal yaşamı, seçim sistemi ve seçim analizleri”
“Kıbrıslı Türklerin siyasal yaşamı, seçim sistemi ve seçim analizleri”

Söyleşi; Genel seçimlerin hemen sonrasında, sıcağı sıcağına, hem 7 Ocak 2018 seçimlerine geniş bir perspektifle bakıp analiz etmek, hem de geleceğe dair yeni bakış açılarının sağlıklı tartışma ortamlarından sonra, gündeme gelmesine olanak sağlayacaktır.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin (GÜKAD) gelenekselleşen ‘Salı Söyleşileri’ kapsamında, “Kıbrıslı Türklerin Siyasal Yaşamı, Seçim Sistemi ve Seçim Analizleri” konusu ele alınacak.

GÜKAD Lokali’nde, 6 Şubat 2018 Salı akşamı, saat 19,30’daKıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay’ın moderatörlüğünde yapılacak söyleşide, Akademisyen Mehmet Hasgüler, Ulaş Gökçe ve Akademisyen Bülent Evre konuşma yapacak.

GÜKAD’tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kısa bir süre önce, 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen KKTC Erken Genel Seçimleri’nde ‘çarşaf liste’ denilen yeni bir uygulamayla yapıldı. Bu konuda çeşitli yorumlar kamuoyunda tartışılmaya başlandı. GÜKAD olarak, söz konusu bu tartışmalara, bilimsel bir yaklaşımla katkı konulması düşüncesindeyiz. Bu maksatla da 6 Şubat 2018 tarihindeki bu söyleşiyi organize etmiş bulunmaktayız.

Bu söyleşi; Genel seçimlerin hemen sonrasında, sıcağı sıcağına, hem 7 Ocak 2018 seçimlerine geniş bir perspektifle bakıp analiz etmek, hem de geleceğe dair yeni bakış açılarının sağlıklı tartışma ortamlarından sonra, gündeme gelmesine olanak sağlayacaktır düşünesindeyiz. 

Bu bağlamda, konuya ilgi gösterecek halkımızın, seçkin konuşmacıların yer alacağı etkinliğimize, büyük bir katılım göstereceğine inanmaktayız.”
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