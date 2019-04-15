Kıbrıslı Türklerin taşınmazları normal olarak vergilendiriliyor

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarını kullanan Kıbrıslı Rumların, diğer taşınmaz sahipleriyle aynı şekilde vergilendirildiği açıklandı.
Alithia gazetesi, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın Kıbrıslı Türk taşınmazlarını kiralayan Kıbrıslı Rumların, belediyeler tarafından diğer taşınmaz sahipleriyle aynı şekilde vergilendirilmesinin yasallığını sorguladığını, yanıtın Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’ten geldiğini yazdı.
Habere göre Petridis, belediye meclislerinin belediye hizmetlerinde taşınmazın tapusuna göre değerlendirme yapmadıklarını, Kıbrıslı Türk taşınmaz sahiplerinin de diğer mal sahipleriyle aynı kriterlerde değerlendirilerek vergilendirildiklerini ifade etti.
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