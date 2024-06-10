Kıbrıslı Türkler’in yüzde 79’u AKEL, %11'i VOLT ve %6'sı Yeşillere oy verdi

AP seçimlerinde güneyde kurulan 9 sandıkta oy kullanan Kıbrıslı Türklerin oylarının büyük çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e giderken, hiçbir Kıbrıslı Türk aday sandıktan çıkamadı. Kuzeydeki sandıklarda ELAM’a 6 oy çıkması da dikkat çekti.

2019 seçimlerine nazaran daha az kişinin oy kullandığı 2024 seçimlerde, toplam 5676 Kıbrıslı Türk seçmen sandığa giderken, 5523 oy geçerli sayıldı.

Geçerli sayılan oylarda yapılan sayımda

AKEL’ 4485 oy (%79.1),

VOLT’a 646 oy (%11.4) ve

Yeşiller’e 342 oy (%6.2) çıktı.

Yapılan sayımda aşırı sağcı ELAM’a 6 oy çıktı.

NİYAZİ KIZILYÜREK BÜYÜK FARKLA ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

2019 seçimlerinde AKEL’de AP vekili seçilen ve önemli bir başarıya imza atan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, bu kez sandıktan çıkamadı. Genelde 2 vekilinden birini de kaybeden ve seçimden ‘negatif’ bir sonuçla çıkan AKEL’de ilk sırada sandıktan çıkan Georgios Georgiou, yeniden AP vekili seçildi. Toplamda 33.488 oy alan Georgiou’yu, 26.163 oyla Anna Theologu takip ederken, Kızılyürek 16.545 oyla üçüncü sırada kaldı.

VOLT 2,9'da KALDI

Kıbrıs tarihinin ilk iki toplumlu partisi olan VOLT, dün yapılan seçimlerde yüzde 2.9 oranında oy alarak vekil çıkaramadı ancak ilk seçimlerde ülke barajı olan yüzde 3.6’yı zorlaması ilerisi için umut verdi. Kıbrıslı Türk aday Hulusi Kilim’in de yer aldığı VOLT listesinde en yüksek oy 5917 ile gazeteci/yazar Makarios Duruşotis' giderken, onu 3464 oyla Andromaki Sopekleus takip etti. Hulusi Kilim ise 1979 oyla üçüncü sırada yer aldı.

YEŞİLLER BEKLENENİ VEREMEDİ

Kıbrıslı Türk Oz Karahan’ın da dahil olduğu listeyle seçime giren Yeşiller Partisi beklenen sonucu alamadı. Tüm AB genelinde oy kaybeden Yeşiller, güneyde ülke barajının altında kalırken (%1.3), kuzeyde yüzde 6.7’lik oy oranına ulaştı.

En çok oy Starvos Papaduris’e (1296) giderken onu 1076 oyla Petros Hristodulu ve 1009 oyla Oz Karahan takip etti.