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Kıbrıslı Türklerle evli olan 790 TC vatandaşı "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu aldı

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Kıbrıslı Türklerle evli olan 790 TC vatandaşı "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu aldı
Güney Kıbrıs’ta, 2015 yılında, üçüncü ülke vatandaşı 2 bin 697 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi. Haravgi gazetesi, son yıllarda, Kıbrıslı Türklerle evli olan Türkiye vatandaşlarına yaklaşık 790 pasaport verdiğini de belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, 2015 yılında, üçüncü ülke vatandaşı 2 bin 697 kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, son yıllarda sunulan teşviklerin de katkısıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında artış olduğunu yazdı.

“Kıbrıslı” olmayan iş insanları ve yatırımcılara istisnai olarak vatandaşlık verilmesi planının, ekonomik krizin ardından memorandumun uygulamaya konması ve mevduatların tıraşlanması ile 2013 Mayıs ayında yürürlüğe girdiğini anımsatan gazete, 2016 yılında yatırımcıların çekilmesi için bazı gevşemelerin yapıldığını belirtti.

Gazete planın, 3,3 milyar Euro’dan fazla yatırım getirdiğini yazdı.

Avrupa İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, 2015 yılında AB dışındaki üçüncü ülke vatandaşına 2 bin 697 pasaport verdiğini aktaran gazete, 2014 yılında bu rakamın bin 526 ve 2013 yılında 877 olduğunu belirterek, yıllara göre bir artışın olduğuna dikkat çekti.

Gazete 2 bin 697 pasaportun neredeyse yarısının; bin 138’inin Rus vatandaşları, 256’sının Ukrayna vatandaşları, 122’sinin de Çin vatandaşlarına verildiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın 2015 yılında toplamda 3,322 pasaport verirken, bunlardan yüzde 19’unun AB üye ülkesi diğer ülke vatandaşları, yüzde 81’inin de AB dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarından olduğu aktaran gazete, 2014 yılında toplamda 2 bin 277, 2013 yılında ise toplamda bin 580 vatandaşlığın verildiğini yazdı.

Gazete son yıllarda, Kıbrıslı Türklerle evli olan Türkiye vatandaşlarına yaklaşık 790 pasaport verdiğini de belirtti.

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