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Kıbrıs'lı Türklerle ilgili makaleleriyle tanınan Prof. Dodd hayatını kaybetti

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Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşu ile ilgili sayısız makaleler yayınlamış olan Prof. Clement Dodd 93 yaşında hayatını kaybetti.
Kıbrıs'lı Türklerle ilgili makaleleriyle tanınan Prof. Dodd hayatını kaybetti

Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşu ile ilgili sayısız makaleler yayınlamış olan Prof. Clement Dodd 93 yaşında hayatını kaybetti.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre ülkemizle ilgili birçok önemli yazı, araştırma ve kitaba imza atan İngiliz siyaset bilimi uzmanı Profesör Clement Dodd, vefat etti.

18 Ağustos’da hayatını kaybeden Dodd, bugün toprağa verildi. 93 yaşında hayata veda eden Prof. Dodd, Modern Türk Siyaseti ve Demokrasisi uzmanı olup Kıbrıs konusu ve Kıbrıslı Türklerin müzakere sürecindeki duruşunun daha iyi anlaşılması yönünde sayısız makaleler yayınladı.

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