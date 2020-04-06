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Kıbrıslı Türk’ün Talebi Rum Temyiz Mahkemesince Reddedildi

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Kıbrıslı Türk’ün Talebi Rum Temyiz Mahkemesince Reddedildi
Kıbrıslı Türk’ün Talebi Rum Temyiz Mahkemesince Reddedildi

Kıbrıslı bir Türk’ün, Güney Lefkoşa’da yer alan ve Vakıf statüsünde bulunan iki taşınmazın kendisine devri için Rum mahkemesinin verdiği karar için yaptığı temyiz başvurusunun reddedildi bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Türk Kadının Vakıftaki Taşınmazı Kaydedilmedi” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türk bir kadının, Güney Lefkoşa’nın “Ayios Andras” semtinde yer alan ve dedesine ait olduğu halde vakıf malı statüsünde bulunan taşınmazların kendisine devredilmesi için temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun reddedildiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Türk kadının, söz konusu taşınmazların kendisine devredilmesi talebinin Rum Tapu Dairesi Müdürlüğü tarafından reddedilmesi sebebiyle Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu ancak mahkemenin, Rum Tapu Dairesi’nin “işgal sebebiyle düzensiz durum mevcut olması sebebiyle devrin gerçekleşemeyeceği” argümanını benimsediğini aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Türk kadının KKTC’de ikamet ettiği, dedesine ait olan söz konusu taşınmazların 1918’den beridir Vakıf malı statüsünde bulunduğu ve 18 Mart 2010 tarihli bir belge sunarak taşınmaların Vakıflar tarafından kendisine devredildiğini kanıtladığı vurgulandı.

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