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Kıbrıslı Yazar Alibey’in Yeni Romanı “Işık Prensi” Bulut Yayınları’ndan Çıktı

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Kıbrıslı Yazar Alibey’in Yeni Romanı “Işık Prensi” Bulut Yayınları’ndan Çıktı…
Kıbrıslı Yazar Alibey’in Yeni Romanı “Işık Prensi” Bulut Yayınları’ndan Çıktı

Kıbrıslı Yazar Ünver Alibey’in yeni romanı “Işık Prensi” Bulut Yayınları tarafından basıldı.

Kitapla ilgili tanıtım yazısında, “Işık Prensi”nin genç yetişkinler ve her dem genç kalan yetişkinler için yazılmış, merkezine imkânsız bir aşk ilişkisi yerleştirilmiş, çağlar ve boyutlar arası bir bilim kurgu macera romanı olduğu belirtildi.

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Romanın aynı zamanda yazarın “Işıyanların Gizi” romanlar serisinin bir parçası olduğu da kaydedildi.

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