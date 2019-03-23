Kıbrıslı yetişkinler yılda ortalama 39,8 kg kebap yiyorlar Kaynak: Kıbrı
Kıbrıslı nüfusun beslenme alışkanlıklarının Cuma günü açıklandığı ilk ulusal anketin bulgularına göre, Kıbrıs halkı ortalama olarak günde 24 ila 109 gram kebap tüketmektedir.
Bu kişi başına yaşça 8,7 kg ile 39,8 kg arasında değişmektedir.
Kaynak: Kıbrıslı yetişkinler yılda ortalama 39,8 kg kebap yiyorlar
Kıbrıslı yetişkinler yılda ortalama 39,8 kg kebap yiyorlar Kaynak: Kıbrıslı yetişkinler yılda ortalama 39,8 kg kebap yiyorlar
23 Mart 2019 Cumartesi 19:42
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