Kıbrıslı Yönetmen Derviş Zaim, TC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı

Kıbrıslı yazar ve yönetmen Derviş Zaim, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sinema alanında ödüle layık görüldü.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen TC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı. Kıbrıslı usta yönetmen Derviş Zaim, sinema alanında ödül alan isim oldu.

Ödül töreni ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek ve ödüller Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

Kıbrıslı yazar ve yönetmen Derviş Zaim geçtiğimiz hafta son filmi "Flaşbellek" ile Fransa'daki 42. Cinemed Festivali'nde ödül kazanmıştı.

DERVİŞ ZAİM KİMDİR?



Kıbrıslı yazar ve yönetmen Derviş Zaim 1964 yılında Gazimağusa’da doğdu. Liseyi Mağusa’da Namık Kemal Lisesi’nde bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumuş (1988),Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında master yapmıştır (1994). Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve çeşitli üniversitelerde sinema konusunda ders vermektedir.

TV yönetmenliği ve yazarlığı deneyimine sahip olan Derviş Zaim'in yayınlanmış bir romanı Ares Harikalar Diyarında (1995) bulunmaktadır. İlk filmi olan "Tabutta Rövaşata (1996)" ile yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. 1995'te ilk romanı Ares Harikalar Diyarında ile Türkiye'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

Cenneti Beklerken, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir. Geleneksel el sanatlarını temel aldığı bu üçlemede Derviş Zaim, bu sanatların çekim estetiğini sinema estetiği ile harmanlamaya çalışmaktadır. Nokta filmi ise üçlemenin ikinci filmidir. Ancak Derviş Zaim film çalışmalarına 1991’de deneysel filmi Kamerayı As ile başlamış, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş'ı yönetmiştir. Derviş Zaim, ayrıca Londra’da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmışltır.

1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti.

Derviş Zaim’in uzun metrajlı filmleri ve belgeselleri birçok ödülle döndüğü yerli ve uluslararası film festivallerinde gösterildi.

DERVİŞ ZAİM'İN KATKIDA BULUNDUĞU FİLMLER

1991 Kamerayı As

1993 Rock around the Mosque

1996 Tabutta Rövaşata

2000 Filler ve Çimen

2003 Çamur

2004 Paralel Yolculuklar

2006 Cenneti Beklerken

2006 Akamas Evet

2008 Nokta

2010 Gölgeler ve Suretler

2012 Devir

2013 Balık

2016 Rüya