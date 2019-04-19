Sanatçı ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın’nın, Kıbrıs’ın doğası ve kültürel varlıklarını özgün baskı teknikleri kullanarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Kıbrıslı Yorumlar” Baskı Resim Sergisi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Başmüşavir Kadir Akçeşme, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekili Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, yurt dışından gelen yabancı sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Sanatçı Yücel Yazgın ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı. Linol şablon kullanılarak yapılmış geri dönüşüm, kağıt rölyef tekniği, ağaç baskı, linol baskı, karışık teknik (şablon baskı, ağaç baskı ve spray boya) gibi teknikler uygulanarak hazırlanan sergide, tarihi figürler, ağaçlar ve kapı imgeleri sergileniyor.

Prof. Dr. Özkul: “Bilim ve Sanatın Temelleri Yakın Doğu Üniversitesinin Kurulmasıyla Atıldı…

Serginin açılış konuşmasını yapan Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi’nin neden sanat ve bilime önem verdiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Özkul, “Dr. Suat Günsel’in 1988 yılında kurduğu Yakın Doğu Üniversitesi ile sanat ve bilimin temelleri de atılmış oldu. Kampus içerisinde bulunan müzeler 20 yıl öncesine dayanan bir düşünce tarzının ve fikrin zihinlerde canlanarak filizlenmesinde yatıyor. Bu da Yakın Doğu Üniversitesi olarak çalışmadan, düşünmeden hareket etmediğimizi, her adımımızın öncesinde planlı ve programlı olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Üniversite olarak hedeflerinin en tepe olduğunu belirten Prof. Dr. Özkul, kampus içerisinde çeşitli sergi salonlarında 11 serginin açık olduğunu bunun sanata ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. 2020 yılında kapılarını açacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile çalışmaların taçlandırılmış olacağını dile getiren Prof. Dr. Özkul, hedefledikleri 20 bin esere ulaşmayı aşacaklarına da inanç belirtti.

Ambargo Zincirlerini Yaptığımız Bilimsel Çalışmalarla Kırdık…

Prof. Dr. Özkul, “Sanat bir toplumun ışığıdır. Bir toplum, çağdaş medeniyetler seviyesine gelmek istiyorsa sanat ve kültürle işbirliği yapmak zorundadır. Tarihte başarılı olmuş siyasetçi ve devlet adamları hepsi sanat ve kültürle iç içedir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bu kapsamda yeni birçok faaliyet hayata geçirecektir. Sanatı bilimle birleştirmemizin en güzel örneği Nisan ayında açılışını yapacağımız Herbayum Müzesi’dir. Yakın geçmişte doğamızda bulunan bir örümcek türü dünya literatürüne girdi. Biz bu çalışmalarla ambargo zincirlerini kırdık. Bu mazeretin arkasına da hiçbir zaman sığınmayacağız. Türkî Cumhuriyetlerle işbirliğimizi devam ettirerek de bir Türk birliği sağlıyoruz” diye konuştu.

Bilim anlamında Dünya’da ilk 500 üniversite arasında olmayı hedeflediklerini dikkat çeken Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, akademik çalışmalar yapan öğretim üyelerine Bilim Ödülleri verdiklerini buna bir de sanat penceresi açarak “Alaysa Ödülleri” eklediklerini sözlerine ekledi.

19.yy. çıkmaya başlayan Baskı Resmin ressamların göz nuru olduğunu, sanatçıların denediği ancak usta sanatçıların başarabildiği bir alan olduğunu anlatan Prof. Dr. Özkul, baskı resim teknikleri kullanarak eserler hazırlayan Yücel Yazgın’a matematiğin atası olan ünlü bilgin Hârizmî ödülü verdiklerini söyledi.

Yücel Yazgın: “Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk İnsanın Kurum Yaratmadaki Yaratıcılığının En Güzel Örneklerini Sergiliyor…”

Sanatın birçok bilim insanı tarafından tanımı yapılmaya çalıştığı bir kavram olduğundan söz eden Yazgın, sanatın temellerini oluşturan faaliyetlerine ulaşana kadar 250 bin yıl geçtiğini, insanın soyut düşünme kapasitesine ulaşması ile günümüz sanat kavramına dönüştüğünü söyledi. Sanatçıların yaşadıkları coğrafyanın kültürel, ekonomik, sosyolojik etkilerini sanat felsefeleriyle harmanlayarak topluma sunduğunu ifade eden Yazgın, “Sanatta esas olan coğrafyanızın bu özelliklerinden hareketle ürettiğiniz eserleri evrensele ne kadar ulaştırabildiğinizdir. Yaşam biçimini direnen, dayanışan ve üretime odaklanmış bir yapıyla kurgulayan insan grupları dar alanlara sıkıştırılsa bile yaratıcılığını beceriye dönüştürmüş insanlardan oluşuyorsa önlerine çıkan engelleri aşarlar” şeklinde konuştu.

Kıbrıs adasının eski dünyanın merkezinde bulunduğunu, adadan geçen kültürlerle dünya üzerinde azımsanamayacak etkiler yarattığını dile getiren Yazgın, ada insanının temel başarısının en temel dayanağının kendi iç dinamiklerini kullanarak yaptığı üretimlerden geçtiğinden söz etti.

Yüzel Yazgın, “Yaratıcı yaşam biçimini hayatının her alanına uygulayan Kıbrıs Türk insanı sadece sanat alanında değil, kurumlar yaratmada da yaratıcılığını en üst düzeyde kullanmıştır. Kişisel sergime ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi bu kurumlara en önemli örneklerdendir. Müze ile sanat alanında kısa bir sürede dünyaya açılım yönünde üst düzeyde adımlar atılmış, sanatın evrensel bir dil olmasından faydalanarak kurumsal anlamda da evrensele yürüyüş başlatılmıştır” dedi.

Sanatçı Yücel Yazgın da, resimleriyle ifade etmeye çalıştığı varoluş imgelerini kendisine sunma fırsatı verdiği için Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Bakan Ataoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesi ile İlgili Olarak “Bundan Sonra Ne Olacak Diye” Düşünebilirsiniz…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Yakın Doğu Üniversitesinin geçmişi ile ilgi çok fazla bir yorum yapma şansı olmadığını ifade ederek, bugünden sonra daha nelerle karşı karşıya kalacağız diye düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Ataoğlu “Çalışmalarının sayısının belli olmadığı, sanata ve sanatçıya verdiği değerin ne kadar üst noktalarda olduğu, ev sahipliğinin ne kadar önem arz ettiğini, Türkî Cumhuriyetlerden sanatçıların burada yer almak için yarıştığı bir üniversiteden konuşuyoruz. Bundan sonra nelerle karşılaşacağız bir tek ona odaklanıp onu düşünebilirsiniz. Bundan dolayı Yakın doğu Üniversitesine çok teşekkür ederim” dedi.

Ülkemizin ambargo altına olması nedeniyle sanatın ve sanatçının açtığı bu kapıların inanılmaz boyutta olduğunun gözlemlendiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, sergide yer alan eserlerin sanatçının sadece doğamızı ve kültürümüzü izleyerek hayal edip yansıtmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Bakan Ataoğlu, bu değerlerin sadece sergilenmekte kalmayıp ülkemize gelen herkesin ziyaret etme gereksinimi duyulması gerektiğini sözlerine ekleyerek, tarihi geçmişimizi farklı yerlerde sergilemek için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Fikri Ataoğlu, sözlerinin sonunda Yakın doğu Üniversitesini sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı kutlayarak önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaları merak ve sabırla beklediğini söyledi.

Hârizmî Ödülü Takdim Edilerek Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Yücel Yazgın’a, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından usta sanatçılara verilmesi kararlaştırılan beş farklı ödülden oluşan Alasya Ödüllerinden Baskı Resim Sanatçılarına verilen Hârizmî Ödülü takdim edildi. Ardından, Yücel Yazgın adına heykeltıraş Nurlan Kebekuulu tarafından tasarlanan heykelin açılışı yapıldı.

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı yapıldı. Kıbrıs’ın doğası ve kültürel varlıklarının sanatçı üzerinde bıraktığı etkilerin, kendi sanat anlayışı ve teknik yeterlilikleri ile yorumlandığı “Kıbrıslı Yorumlar” Baskı Resim Sergisi, 3 Mayıs 2019 tarihine kadar 8.30-16.30 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.