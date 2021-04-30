Kıbrıslılar Birliği'nden ''Cenevre'' Açıklaması

Kıbrıslılar Birliği bir açıklama yayınladı:

KIBRISLILAR BİRLİĞİ’NİN BM 5+1 KIBRIS KONFERANSI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ



Kıbrıslılar Birliği, 18 Eylül 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler’in 5+1 Kıbrıs toplantısı önerisine ilişkin “Federasyon masalı bitti – Kıbrıs Cumhuriyeti”ne dönüşün zamanı” başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Ve bugün söz konusu toplantının sonuçları bizleri yine haklı çıkarmış durumdadır.



Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların bölünmesini ve ayrılmasını isteyen emperyalistlerin oluşturduğu masada resmi olarak “iki devlet” önerisini ilk kez duymuş bulunmaktayız. Beklendiği gibi toplantı sonuçsuz veya ortak zeminsiz olarak sona ermiş ve her zaman olduğu gibi gelecek için yeni bir toplantı önerisi yapılmıştır.



“Kıbrıs oyunu” devam ederken Türkiye, Kıbrıs’ın işgal altındaki kuzey kesimlerindeki kolonizasyonuna devam etmektedir. Türkiye, Türkçe konuşan Kıbrıslılara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik baskısının yanı sıra, illegal yerleşikleri ile adanın demografisini değiştirmektedir. Statüko sebebiyle Kıbrıs NATO güçlerine bölgedeki emperyalist faaliyetleri için askeri bir üs olmaya devam etmektedir.



Bu zinciri kırmanın ancak bir hatayı düzeltmekle mümkün olduğunun altını çizmek isteriz. Yasal olanı savunarak yasadışı olana karşı savaşabiliriz. Kıbrıslılar, 1960 yılında üniter Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun konsesyonal anayasası üzerine zaten anlaşmışlardır. Bugün, yapmamız gereken tek şey emperyalistlerin masalarında oturmayı reddederek uluslararası alanda tanınan meşru Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve anayasal düzenini restore etmektir. Bundan sonrası Kıbrıslıların emperyalistlerin varlığı olmadan cumhuriyetin meşru kurumları altında geleceğini şekillendirerek gerçek çoğulcu demokrasiye ulaşmak olacaktır.



Kıbrıslılar Birliği olarak Kıbrıslılar için tam bağımsız Kıbrıs adına mücadelemize devam edeceğiz!



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Kıbrıslılar Birliği