Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit... #isiaskatilleritutuklansın

Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit..
6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde Adıyaman'da İSİAS Otel'de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji hentbol öğrencileri ve öğretmnleri hayatını kaybetti.
Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit..
6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde Adıyaman'da İSİAS Otel'de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji hentbol öğrencileri ve öğretmnleri hayatını kaybetti.
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