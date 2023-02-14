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Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit... #isiaskatilleritutuklansın

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Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit
Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit... #isiaskatilleritutuklansın

Kıbrıslılardan #isiaskatilleritutuklansın hashtag’ıile yüzlerce twit..

6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde Adıyaman'da İSİAS Otel'de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji hentbol öğrencileri ve öğretmnleri hayatını kaybetti.

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