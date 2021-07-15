Kıbrıslıların T.C.’ye Alınmaması TBMM’de!

CHP TBMM’YE ÖNERGE SUNDU

Türkiye‘ye girişlerine izin verilmeyen Kıbrıslı Türkler Ali Bizden ve Dr. Cavit An hakkında Türkiye Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne (TBMM), TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay‘ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

YASAKLI LİSTE VAR MI?

Önergeyi TBMM’ne CHP Eskişehir Milletvekili Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın yönetmeni de olan Utku Çakırözer verdi. Önergede, Ali Bizden ve Ahmet An‘ın neden Türkiye’ye alınmadığı ve aralarında eski siyasetçilerin ve gazetecilerin bulunduğu bir ‘yasaklılar’ listesi olup olmadığı soruldu ve iddiaların TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yanıtlanması istendi.