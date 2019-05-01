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Kıbrıs'ta 1 Mayıs ara bölgede kutlandı, Kıbrıslılar'dan ortak kutlama...

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Kıbrıs'ta 1 Mayıs ara bölgede kutlandı, Kıbrıslılar'dan ortak kutlama...
Kıbrıs'ta 1 Mayıs ara bölgede kutlandı, Kıbrıslılar'dan ortak kutlama...

Güney Lefkoşa'da Elefteria (Özgürlük) Meydanı, kuzey Lefkoşa da ise Kuğulu  Park'ta toplanan katılımcılar, Lefkoşa'yı 1964'ten bu yana ayıran yeşil hatta bulunan ara bölgede ortak 1 Mayıs etkinliği düzenledi.

Sendika, dernek ve partilerden oluşan kortejler, Ledra Palace’daki Çetinkaya Sahası’na (Cirit Hisarı) yürüdü, iki işçi sendikası Dev-İŞ ve PEO öncülüğünde Kıbrıs'ın için Barış-Emek-Özgürlük mesajı verildi.

 

1mayis_kibris_2.jpg1 Mayıs kutlamasına Kıbrıslı Rum ve Kıbrsılı Türk bazı milletvekilleri, parti başkanları, Avrupa Parlamentosu seçimi adayları, örgüt temsilciler, işçiler, çalışanlar; adada eğitim gören öğrenciler ve kalabalık bir topluluk katıldı

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Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye (DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN ve PEO) sendikaların çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde, Lefkoşa Belediyesi Orkestrası eşliğinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzisyenler de sahne aldı.

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