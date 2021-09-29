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Kıbrıs'ta 15 yaş üstü insanların %19'unun yüksek tansiyonu var

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Eurostat'ın Çarşamba günü yayınladığı bir rapora göre, ada nüfusunun yaklaşık yüzde 19'u 2019'da AB ortalamasından yüzde üç daha düşük kan basıncına sahip olduklarını bildirdi.
Kıbrıs'ta 15 yaş üstü insanların %19'unun yüksek tansiyonu var

2019'da Avrupa Birliği'ndeki insanların yüzde 22'si yüksek tansiyon hastası olduğunu bildirdi.

Eurostat'a göre, veriler, anketten önceki 12 ay içinde bir tıp doktoru tarafından yüksek tansiyon teşhisi konduğunu bildiren 15 yaş ve üzeri kişilerle ilgiliydi.

Veriler 27 AB üye ülkesinin yanı sıra Sırbistan, Türkiye ve Norveç'ten toplanmıştır.

AB ülkeleri arasında yüksek tansiyonun en yüksek payları Hırvatistan'da (yüzde 37) kaydedildi, onu yüzde 32 ile Letonya ve Macaristan izledi.

Buna karşılık, en düşük paylar, insanların yüzde 12'sinin tansiyon hastası olduğu İrlanda'da kaydedildi, onu yüzde 16 ile Lüksemburg, Romanya ve Hollanda izledi.

Kıbrıs'ta nüfusun toplam yüzde 18,9'u o yıl kan basıncından muzdarip olduklarını bildirdi ve erkeklerin payı yüzde 18,1'e kıyasla 19,7'de kadınlardan biraz daha yüksek.

Bununla birlikte, AB'de 2019'da yüksek tansiyonu olduğunu bildiren kadınların oranı - yüzde 23 - yüzde 21 olan erkeklerin payından biraz daha yüksekti.

Yüksek tansiyonlu kadınların en yüksek payı yüzde 38 ile Hırvatistan, yüzde 37 ile Letonya ve yüzde 34 ile Macaristan'da kaydedildi.

Öte yandan, yüksek tansiyonlu erkeklerin en yüksek payı yüzde 36 ile Hırvatistan, yüzde 29 ile Macaristan ve yüzde 28 ile Finlandiya'da kaydedildi.

Eurostat, "Atardamarlardaki yüksek tansiyonun kalıcı etkisi, kalp, böbrekler veya beyin gibi hayati organların kronik yetmezliğine yol açabilir" dedi.

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