Kıbrıs’ta 2022 için büyüme %2,7; enflasyon %7 olarak öngörülüyor

Banka tahminle birlikte yayımladığı raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı istilasının etkisiyle Kıbrıs ekonomisinin iyileşmesinin büyük ölçüde ve en azından kısa vadede olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Banka şunları belirtti:

“Savaşın süresi ve her iki tarafa yaptırımlara bağlı daha önce bahsi geçen etkilerin boyutuyla ekonomik görünümle ilgili belirsizlik yüksektir. Tedarik zincirinin bozulmasıyla, Kıbrıs Merkez Bankası’nın Aralık 2021’deki 2023’ün sonuna kadar normale dönme tahminlerinden daha uzun bir zamanı alacağı beklenmektedir.”

“2021’deki %5,5 oranındaki büyüme oranıyla karşılaştırıldığında, 2022’de ekonomik büyüme oranının %2,7’ye gerileyeceği tahmin edilmekte, en büyük etkinin net ihracatta kaydedilmekte olduğu görülmektedir.”

“Aralık 2021’deki tahminle karşılaştırıldığında aşağıya doğru 0,9’lık oran revizyonu, ticaret ve ulaşımda jeo-politik, otel ve restoranlar, ayrıca uzman sektörlerdeki gelişmelerin etkisiyle olmuştur.”

Uzman ve Mali hizmetlerin cirosu üzerindeki bazı ürkütücü etkiler göz ardı edilmese de Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla’da iyileşmenin 2023 ve 2024’te %3,6 ve %3,7 olması beklenmektedir.”

Öte yandan enflasyonun (Tüketici Fiyatları Uyumlu Endeksi) da 2021’de %2,3 ilken 2022’de önemli bir artışla %7’ye yükseleceği öngörüldü.

Aralık 2021’deki %2,5’lik tahminle karşılaştırıldığında 4,5 puanlık revizyon artışının esas olarak enerji fiyatlarındaki artışların, enerji hariç hizmetler, gıda ve sanayi ürünleri kategorilerindeki enflasyonist baskıların büyümesine bağlı olduğu açıklandı.

Enflasyonist baskıların 2023-2024 yıllarında %2,8 ve %1,9 oranında yavaş yavaş yumuşayacağı belirtildi.