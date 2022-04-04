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Kıbrıs'ta 46 Kaza 1 Vefat 7 Yaralanma Gerçekleşti

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kıbrıs'ta 46 Kaza 1 Vefat 7 Yaralanma Gerçekleşti

28 Mart -3 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (46) adet trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalardan; (1) ölümle, (7) yaralanmayla ve (38) hasarla sonuçlanmıştır.

Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (10) kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz
sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (8) yer almıştır.


 Kazalarda toplam hasar miktarı 1,034,791 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 19
Gazimağusa : 7
Girne : 19
Güzelyurt : 0
İskele : 1
28 Mart -3 Nisan 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7276 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 716 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;


Sürat (181) ,
 

 Tehlikeli Sürüş (6), 
 

Dikkatsiz Sürüş (11), 
 

Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (98),
 

 Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (10),
 

 Alkollü Araç Kullanmak (12), 
 

Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (147), 
 

Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (15), 
 

Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (43), 
 

Trafik Işıklarına Uymamak (21), 

Muayenesiz Araç Kullanmak (23),

Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (40),

"A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (41), 
 

"B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1),

Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1),
 

Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 64 diğer trafik suçlarından rapor
edilmiştir.

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