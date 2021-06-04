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Kıbrıs'ta 463 gün sonra karşılıklı geçişler yeniden başladı

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463 gündür sadece sınırlı geçişlere izin verilen 9 geçiş noktası saat 08.00 itibariyle yeniden geçişlere açıldı.
Kıbrıs'ta 463 gün sonra karşılıklı geçişler yeniden başladı

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından, 7 günlük negatif PCR testiyle geçişler başladı.

Diğer yandan söz konusu geçişler, çift aşılı kişilerin 72 saatlik PCR ve aşı belgesini göstererek ülkeye karantinasız girişleri de kapsıyor...

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

Uygulanacak seviyeler şöyle belirlendi:

  • Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak
  • Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi
  • Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı
  • Sağlık nedenli geçişlerde:  72 saatlik negatif PCR testi,
  • İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi

Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebilecek.

Şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak.

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