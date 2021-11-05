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Kıbrıs'ta 6 Kasım, Cumartesi 11.00’de Ledra Sokak’ta İklim eylemi yapılıyor!

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Kıbrıs'ta 6 Kasım, Cumartesi 11.00’de Ledra Sokak’ta İklim eylemi yapılıyor!
Kıbrıs'ta 6 Kasım, Cumartesi 11.00’de Ledra Sokak’ta İklim eylemi yapılıyor!

“İklim Değişikliği Değil, Sistem Değişikliği!” Aralarında AKEL, YKP, Kıbrıs Yeşiller Partisi, CTP, TDP, TKP-YG, BKP, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Çevre Hareketi, Sol Hareket, KTÖS, Çağ Sen, Federal Kıbrıs Hareketi, Girne Düşünce Derneği, Baraka Kültür Merkezi, Akamas’ın Dostları ve Yeşil Barış Hareketi’nin de bulunduğu iki toplumlu eylem çağrısına, onlarca örgütten destek geldi. İklim aktivistleri 6 Kasım’da, tüm dünyada iklim hareketlerinin taleplerini yükseltmek için sokaklara çıkacak.

31 Ekim-12 Kasım arasında Glasgow’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 26’ncı Taraflar Konferansı (CO26) devam ederken adaletin bize dünya liderleri veya şirketler tarafından sunulmayacak olduğunun bilincinde olan bizler, Glasgow Zirvesi’nin büyük sözlerin ve boş vaatlerin tekrarı olacağından eminiz. İklim değişikliğinden, Covid-19 salgınına, yoksulluktan, ırkçılığa birçok kırılma noktasından geçen dünya halkları ile eş zamanlı olarak sesimizi birleştirerek, gezegenin dört bir yanındaki milyonlarca insanla birlikte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olarak sokağa iniyoruz!

“Sistemi değiştir, iklimi değil” sloganı ile 6 Kasım, Cumartesi sabahı saat 11.00’da Ledra Sokak’ta buluşuyoruz… Geleceğe sahip çıkmak için herkesi sokakta buluşmaya davet ederiz…

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