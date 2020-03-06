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Kıbrıs'ta 8 Mart'ta Meclis önünde eylem düzenleniyor

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Kadın Eğitim Kolektifi, 8 Mart Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Meclis önünde eylem düzenliyor.Kaynak: “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz”.
Kıbrıs'ta 8 Mart'ta Meclis önünde eylem düzenleniyor

adın Eğitim Kolektifi (KEK) 8 Mart Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Meclis önünde eylem düzenliyor.

Pazar günü saat 14.00’te başlayacak eylem, “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak.

KEK’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkede kadınların karşılaştığı sorunlara dikkat çekilerek emeğin değerini haykırmak ve özgürlük için eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

HAYDİ SOKAĞA!

Ülkemizde kadın emeğinin hem iş yerinde hem evde sömürülmeye devam ettiği, kadınların iş yerlerinde mobbinge uğradığı, özellikle özel sektör emekçisi kadınların ekonomik kriz sebebine dayandırılarak ilk başta gözden çıkarıldığı, emekçilere reva görülen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, dinsel gericiliğin gittikçe daha çok yaygınlaştırılmaya çalışıldığı, yaşanan kadın cinayetlerinin ciddi oranlarda arttığı kritik zamanlar yaşanmaktadır.

Kadına şiddetin giderek arttığı ve buna rağmen hala sığınma evi talebinin karşılanmadığı, muhafazakârlaşma yoluyla kadın özgürleşmesine sekte vurmaya çalışıldığı, üretimin ve emeğinin değerinin görmezden gelindiği günümüzde, ihtiyacımız olan en önemli şey dayanışmak ve örgütlenmektir.

Gelin 8 Mart’ta hep birlikte Lefkoşa sokaklarını dolduralım ve şiddete karşı sesimizi sözümüzü yükseltelim, gelin emeğin değerini bir kez daha haykıralım, özgürlük için emek verelim.

8 Mart Organizasyon Komitesi olarak herkesi Pazar günü saat 14.00’te Meclis önünde buluşup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürümek için sokağa çağırıyoruz. Hep birlikte haykıralım daha güçlü “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz”.

8 Mart Organizasyon Komitesi

(Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü)

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