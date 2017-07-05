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"Kıbrıs'ta Bir Mücadele Kadını Dr. Ayten Berkalp" adlı kitabın tanıtımı yapıldı

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"Kıbrıs'ta Bir Mücadele Kadını Dr. Ayten Berkalp" adlı kitabın tanıtımı yapıldı
Kıbrıs mücadele tarihinde önemli izler bırakan Dr. Ayten Berkalp'in hayatını konu alan “Kıbrıs'ta Bir Mücadele Kadını Dr. Ayten Berkalp” adlı kitap dün akşam tanıtıldı.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından kaleme alınan biyografi türü kitabın tanıtım ve imza etkinliği, saat 20.00’de Lefkoşa Bedesten’de yapıldı.

Etkinlikte, Dr. Ayten Berkalp hakkında hazırlanan ve fotoğraflarla hayat hikâyesi yansıtılan kısa filmin izlenmesi, kitapla ilgili tanıtım ve konuşmaların ardından Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından konuklara imzalı kitaplar takdim edildi.

Kıbrıs Türk tıp camiasının ilk anestezi uzmanlarından da biri olan Dr. Ayten Berkalp yaşamı boyunca, sanatta, sporda, hekimlikte, bürokraside, sosyal yaşamda ve Kıbrıs Türk Halkının mücadele yıllarında bir kadın olarak ön saflarda yer aldı. Kitap Dr. Ayten Berkalp tarafından yazar Keser'e anlattığı yaşanmışlıklarının kaleme alınmasıyla hazırlandı.

Uzun bir çalışmanın ürünü olan, fotoğraflar ve dip notlarla zenginleştirilen 245 sayfalık kitap, Kıbrıs Türk mücadele tarihi ve Kıbrıs adasında özellikle son 50-60 yılda yaşananları öğrenmek ve birincil ağızdan okumak isteyenler için bir referans niteliğini taşıyor.

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