Kıbrıs'ta “Birleşme” için yürüyecekler

KTÖS Başkanı Emel Tel’in İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs adına yaptığı yazılı açıklamaya göre perşembe günü saat 19.00’da, Güney Kıbrıs’ta OXI Meydanı’ndan Ledra Sokağı’na, Kuzey Kıbrıs’ta ise aynı saatte Kuğulu Park’tan (Girne Kapısı) Lokmacı sınır kapısına yürüyüş gerçekleştirilecek.

Tel, liderlere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ertesi gün teslim edilecek ortak bir karar mesajı vermek ve barış için şarkılar söylemek üzere saat 19.30’da Lokmacı sınır kapısındaki ara bölgede buluşulacağını kaydetti.

Tel, Guterres Çerçevesi temelinde bekleyen 6 konu için stratejik bir anlaşmaya varılması için derhal müzakere masasına dönülmesini talep ettiklerini kaydetti.

“İki toplum liderini, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözüm, yeniden birleşme ve barış isteyen Kıbrıslı Rum ve Türklerin sesini duymaya çağırıyoruz!” ifadelerini kullanan Tel, “çözüm, yeniden birleşme ve barış” için kararlı ve kesin adımlara ihtiyaç olunduğunu belirtti.

Tel, yürüyüşe tüm toplumu davet etti.