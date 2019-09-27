“Kıbrıs’ta BM Bölgesel Merkezi kurulsun” önerisi destek buldu

Haravgi “Haciyeorgiu’nun BM Merkezi Önerisi Dinamik Kazanıyor” başlıklı haberinde, AKEL’in, Haciyeorgiu’nun önerisini sunumu sırasında desteklediğini, Vatandaşlar İttifakı ve Dayanışma Hareketi’nin de destek beyan ettiğini yazdı, DİKO ve EDEK’in destek açıklamalarını aktardı.

Habere göre DİKO Haciyeorgiu’nun önerisini, Rum Yönetimi’nin talebi olsun diye desteklediğini belirterek “böyle bir gelişme Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını, işbirliği ve istikrar kuptu olma rolünü güçlendirecek ve Doğu Akdeniz bölgesindeki ciddi bölgesel sorunların çözümü ve barışın güçlendirilmesi çabasına katkı koyacak” dedi. DİKO, Rum Yönetimi tarafından benimsenmesi halinde bu önerinin ileri götürülmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

EDEK Haciyeorgiu’nun önerisine destek beyan ettiği açıklamasında, mülteci akımının artması nedeniyle BM Göçmenler Yüksek Komiserliği kurulmasını önerdi.