"Kıbrıs’ta çalışmak isteyen doktor sayısında ciddi artış var"

Sucuoğlu: “Büyük hastane de dahil sağlık konusunda yapılacak 3-4 kompleksin maliyeti 2 milyarın üzerine çıkacak. Sayın Akdağ, en az bizim kadar heyecanlı. Bu bize motivasyon ve iyimserlik katıyor”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, görevde bulundukları sürede hazırladıkları projelerin 2018’de hayat bulacağını kaydederek, “2018 sağlıkta reform yılı olacak” dedi.

Sucuoğlu, göreve geldiği 1 buçuk yıllık süredeki icraatlarını bakanlık bürokratlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Göreve geldiklerinde sağlıkta kendilerine 3 hedef koyduklarını aktaran Sucuoğlu, bu hedeflerin “alt yapı, doktorların özlük hakları ve yasalarla” ilgili olduğunu, ilk olarak alt yapıya müdahale ettiklerini söyledi.

HEKİMLERLE İLGİLİ HEDEFE ULAŞILDI

Hekimlerin özlük hakları konusunda Maliye Bakanlığı ile yaklaşık 1 yıl süren yoğun görüşmelerin yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanı, özellikle 2011’den sonra istihdam edilen ve göreve yeni başlayacak hekimlerle ilgili hedefe ulaştıklarını söyledi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs’ta çalışmak isteyen doktor sayısında ciddi artış gözlemliyoruz. 2017 yılında yeni atadığımız doktor sayısı 25. Şu an Bakanlar Kurulu’ndan geçen ve geçecek olan sayı 12. Yani 37 doktor son 11 ay içinde ülkede görev yapmaya başladı ve başlayacak” dedi.

"HEMŞİRELİKTE 130 KADRO BOŞ KALDI"

Hemşire istihdamı konusuna değinen, bu konuda 168 kişilik yetki aldıklarını belirten Sucuoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açtığı sınavında 38 kişinin başarılı olduğunu kaydederek, “130 kadro boş kaldı. Eğer 168 kişi sınavda başarılı olsa hastanelerde büyük rahatlama olacaktı” dedi.

"AKDAĞ DA BİZİM KADAR HEYECANLI"

Ülkeye yapılacak hastaneler konusunda da bilgi veren Sucuoğlu, “Büyük hastane de dahil sağlık konusunda yapılacak 3-4 kompleksin maliyeti 2 milyarın üzerine çıkacak. Bu büyük ve bütçemizi aşan bir rakam. Maddi sorunu Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çözeceğiz. Kıbrıs işlerinden de sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ en az bizim kadar heyecanlı. Bu bize motivasyon ve iyimserlik katıyor” dedi.