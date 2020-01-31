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Kıbrıs'ta Corona Virüsü şüphesi, hastaneye kaldırıldı

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Lefkoşa’nın güneyinde bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kıbrıs'ta Corona Virüsü şüphesi, hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs olduğundan şüphelenilen Çin kökenli bir kişi, Lefkoşa'nın güneyindeki Genel Hastaneye kaldırıldı. Bilgi, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Twitter aracılığıyla duyuruldu.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgide, Çinli kişinin şu sıralarda koronavirüse benzer semptomlarla hastaneye kaldırıldığını ve hastanın izole edilmiş odada tutulduğu bildirildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarıyla başa çıkmak için kararlaştırılan protokolün takip edildiği kaydedildi.

Bahsi geçen hastayı muayene eden doktorların hastada “A tipi grip virüsü” olasılığının düşük olduğuna dair açıklama yaptığı da belirtildi.

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