Kıbrıs’ta Covıd-19 Salgınında Son Durum

Kıbrıs genelinde toplam 876 Koronavirüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 767 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 17...
KKTC’de toplam vakası 109’a ulaşırken ölüm sayısı ise 4...
Kıbrıs genelinde toplam 876 Koronavirüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 767 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 17...
KKTC’de toplam vakası 109’a ulaşırken ölüm sayısı ise 4...
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