“Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi Paneli” gerçekleştirildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel, dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Saat 18:30’da başlayan etkinlikte, ekonomi alanında uzman isimler Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit konuşmacı olarak yer aldı.

Panele CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Halkın da yoğun ilgi gösterdiği panelde, Kıbrıs’taki çözüm arayışlarının ekonomi üzerindeki etkileri ve bu bağlamda atılabilecek adımlar detaylı şekilde ele alındı. Konuşmacılar, çözüm sürecinin ekonomiye olan potansiyel katkılarını vurgulayarak, Kıbrıs’ın gelecekteki ekonomik yapısına dair stratejik değerlendirmelerde bulundular. Etkinliğin ardından, saat 20:30’da düzenlenen kokteylde katılımcılar bir araya gelerek, ekonomi ve çözüm süreci üzerine sohbet etme fırsatı buldu. Bu anlamlı etkinlik, Eylül ayında çeşitli örgütler ve sendikalar tarafından düzenlenen barış etkinlikleri çerçevesinde yer aldı ve çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.