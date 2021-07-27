“Kıbrıs’ta Çözümden Korkan, Barış ve Uzlaşmadan Kaçan Taraf Rumlar”

Türkiye’deki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kıbrıs’ta ortaklık devleti kurulmasının bugünkü şartlarda imkansız hale geldiğini belirten Bahçeli, Kıbrıs’ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu, diplomasinin ayak oyunları ile oyalama mekanizmalarının yıllardır devam ettiğini söyledi.

Bahçeli, federasyonu esas alan görüşme trafiğinin artık hiçbir anlamı kalmadığını vurgulayarak, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin de bulunmadığını kaydetti.

Bahçeli, “Kıbrıs Türklüğü kendi kaderini kendi tayin etmeye, kendi göbek bağını kendi kesmeye hazırdır, buna da kararlıdır. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir” dedi.

Kapalı Maraş açılımının ikinci aşamasına ilişkin olarak da Bahçeli, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu açılımı reddeden açıklamalarının Türk milleti nezdinde yok hükmünde olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk Devleti’nin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır” diyen Devlet Bahçeli, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın siyasi ve stratejik sonucunun 47 yıl sonra ortam bulduğunu, Kıbrıs Türk Devleti’nin ufukta göründüğünü kaydetti.

Bahçeli, KKTC’de Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefinin ise, betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcı olduğunu belirtti.