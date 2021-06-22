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Kıbrıs'ta Da Görev Yapmış Hukukçu Dr. Chrıstıan Heınze Hayatını Kaybetti

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“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi”nin Alman Başkanı Ernst Forsthoff’un, 1962-1963 yılları arasında yardımcısı olarak görev yapan ve Kıbrıs sorununa ilişkin çok sayıda çalışması bulunan Dr. Christian Heinze hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ta Da Görev Yapmış Hukukçu Dr. Chrıstıan Heınze Hayatını Kaybetti

“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi”nin Alman Başkanı Ernst Forsthoff’un, 1962-1963 yılları arasında yardımcısı olarak görev yapan ve Kıbrıs sorununa ilişkin çok sayıda çalışması bulunan Dr. Christian Heinze hayatını kaybetti.

1930 doğumlu olan Heinze’nin 91 yaşındayken, geçen hafta vefat ettiği öğrenildi.

1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Anayasa Mahkemesi başkanı olarak görev yapan Ernst Forsthoff, Makarios’un, Kıbrıslı Türkler aleyhine yapmak istediği değişiklikleri reddeden Anayasa Mahkemesi’ni dikkate almayacağını açıklamasının ve bu değişiklikleri tekrar gündeme getirmesinin ardından 1963’te istifa ederek, yardımcısı Christian Heinze ile birlikte Kıbrıs’tan ayrılmıştı.

Dr. Christian Heinze, adadan ayrıldıktan sonra da Kıbrıs konusuyla ilgilenmeyi sürdürdü ve bu alanda kitaplar ve makaleler kaleme aldı.

Kitap ve makalelerinde, “Kıbrıs sorununun Kıbrıslı Rumların adanın tümüne egemen olma çabasından ve Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmelerinden kaynaklandığını” ifade eden Christian Heinze, sorunun, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumun “Kıbrıs Türk Devleti”nin varlığını kabul etmesiyle çözülebileceğini savunuyordu.

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