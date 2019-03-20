  • BIST 104.476
  • Altın 229,315
  • Dolar 5,4765
  • Euro 6,2125
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kıbrıs'ta dinler arası diyalog devam ediyor, bir araya geldiler

» »
Kıbrıs'ta dinler arası diyalog devam ediyor, bir araya geldiler
Kıbrıs'ta dinler arası diyalog devam ediyor, bir araya geldiler

İsveç Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren  “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi” çatısı altında çalışmalar yapan Kıbrıs’taki dini temsilciler, dün sabah yine İsveç Büyükelçisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek “yararlı” olduğu açıklanan bir görüşme gerçekleştirdiler.

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin organizasyonuyla İsveç’in Kıbrıs  Büyükelçisi’nin ikametgahında  görüşen Kıbrıs’taki 5 dini temsilci diyalog ve iş birliklerine yönelik taahhütlerini ifade ettiler; ayrıca Kıbrıs’ta dini özgürlük, insan hakları ve uzlaşmaya yönelik ortak çabalarını yoğunlaştırma kararı aldılar.

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının başında geçtiğimiz hafta  Yeni Zelanda’da  gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden masum  Müslümanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dini yetkililer daha sonra son zamanlarda  yıkılan St. James Kilisesi’ni ziyaret etiler ve kilisenin durumundan duydukları üzüntüyü dile getirdiler ve St James ile St George Kiliseleri’nin daha fazla gecikmeden restore edilip güçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydettiler.

Dini temsilciler, gittikçe artan kutuplaşma, İslamofobi, Hristiyanofobi  ve Yahudi aleyhtarlığını göz önünde bulundurarak,  din ve inancın anlaşmazlıkların çözümü, çatışmaların dönüştürülmesi ve barış inşasında oynadığı önemli rolü tartıştılar.

“Umutsuzluk ve hayal kırıklıklarına rağmen” temsilciler, “olumlu hususlara,  birlikte güven inşası, karşılıklı anlayışa katkı ve umut yeşertmeye odaklanma” konusunda fikir birliğine vardılar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu 5 saatlik toplantı yaptı, kararlar açıklanmadı!20 Mart 2019 Çarşamba 10:55
  • T.C. Enerji Bakanı Dönmez: "Akdeniz'de uluslararası şirketlerle yeni işbirlikleri olabilir"20 Mart 2019 Çarşamba 10:49
  • BRTK'dan maç açıklaması19 Mart 2019 Salı 22:00
  • Akdeniz Gastronomi Festivali düzenleniyor19 Mart 2019 Salı 17:53
  • El- Sen Görev şehidini andı19 Mart 2019 Salı 17:51
  • UBP kadın kolları yaşlıları ziyaret etti19 Mart 2019 Salı 17:40
  • Denktaş: Türkiye'den gelen heyetle görüşmedern sonra nakit akışı başlayacak19 Mart 2019 Salı 17:38
  • Çalışma nedeniyle bu bölgelere elektrik verilemeyecek19 Mart 2019 Salı 17:30
  • Bakanlar Kurulu Toplandı19 Mart 2019 Salı 17:28
  • Filiz Besim: Hedef her ilçede bir yaşam evi19 Mart 2019 Salı 17:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti