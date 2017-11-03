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Kıbrıs'ta en çok bu aylarda görülüyor: Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı!

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Kıbrıs'ta en çok bu aylarda görülüyor: Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı!
YDÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yayınlanan bildiride Kıbrıs’ta gribal enfeksiyonların en çok ekim ile mart ayları arasında görüldüğü kaydedildi.

Açıklamanın devamında, enfeksiyonun bu dönemler içersinde yoğunlaştığı, bu nedenle de havaların soğumaya başladığı şu günlerde halkın grip aşısı yaptırmasının gerekliliği vurgulandı. 

GRİP VİRÜSÜ YILDAN YILA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Grip virüsü türlerinin yıldan yıla değişiklik gösterdiği, bu nedenle yeni grip aşılarının da her yıl formüle edilmesi gerektiği, aşıdan sonra vücudun direnç geliştirmesinin en az iki hafta sonra olduğu belirtilen bildiride, kronik hastalığı olan herkes ile koah, astım, diyabet, kalp hastaları ve 65 yaş üzeri yaşlı kişiler ve genel olarak halka yakın çalışan kişileregribekarşı aşılama yaptırmasıiçin çağrıda bulunuldu.

AŞILAMA İLE GRİBE BAĞLI HASTALIKLARIN GÖRÜLME RİSKİ %40 İLE %60 ORANINDA AZALIYOR

Bildiride, grip aşısının Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde mevcut olduğuda açıklanırken, grip aşılarının etkisininseneden seneye değişim gösterdiği, bunun nedeninin ise her yılhangi virüs türünün yaygın olacağının bilinmediğinden kaynaklandığı, grip aşılaması yapılması halinde gribe bağlı hastalıklar olan zatürre, menenjit ve sepsis hastalıklarının görülme riskinin de aşı sonrasında %40 ile %60 oranında azaldığı belirtildi.

GRİP AŞISI OLMANIN TAM ZAMANI!

Grip aşısının güvenilir olduğuna dair açıklama yapılan bildiride, aşı yapılan kişilerin enjeksiyon bölgesi etrafında ağrı yaşadığı, ayni zamanda ateş, mide bulantısı ve kas ağrılarının da hissedilebildiği ancak bu ağrıların yan etkilerinin genellikle hafif ve kısa süreli durumlar olduğu belirtildi. Grip mevsiminin yaz aylarında değil de kış aylarında yaşanma sebebine de değinilen bildiride, bu durumla ilgili birçok teorinin bulunduğu, en yaygın teorinin daha soğuk iklimde yaşayabilen virüslerin, nem seviyesinin azalması ile görülme sıklığının atması olduğu  fade edildi. Eylül ve Ekim aylarının yaz mevsiminin sonu, okul döneminin başlangıcı olduğu, daha fazla kapalı ortamda kalınması ile daha fazla temas oluştuğu, bu durumun da potansiyel grip virüsünün bulaşmasını sağladığı belirtilen bildiride, risk altındaki kişilere mutlaka grip aşısı yaptırması önerildi.

 

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