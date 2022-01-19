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Kıbrıs'ta en soğuk gün yaşanıyor

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Kıbrıs’ta bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü… Sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece altında seyrediyor. Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar yağdı.
Kıbrıs'ta en soğuk gün yaşanıyor

Kıbrıs’ta bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü… Sıcaklık mevsim normallerinin 7-8 derece altında seyrediyor. Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar yağdı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yüksek yerlerde kar yağışı olduğunu belirterek, Selvili Tepe’den Girne Boğaz’a kadar kar düştüğünü söyledi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 7-8 derece altında olduğunu belirten Buran, bugün en yüksek sıcaklığın 8-11 derece dolaylarında olacağını kaydetti.

Yarın kar yağışı ve yağmur beklenmediğini belirten Buran, havanın bulutlu olacağını bildirdi. Buran, yarın sıcaklığın 13 derece dolaylarında olacağını belirtti.

TAK Haber: Afet İlban –Fotoğraf: Süleyman Önal

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