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Kıbrıs'ta Gaz tankeri patladı: Yaralananlar var (Video- Haber)

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Gaz tankeri patladı: Yaralananlar var
Kıbrıs'ta Gaz tankeri patladı: Yaralananlar var (Video- Haber)

Zygi kıyı şeridinde gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında yaralanmalar olduğu bildiriliyor.

 

 

Zygi kıyılarına demirleyen bir gaz tankeri, bu sabah gemide meydana gelen bir patlamanın ardından ateş aldı. Patlama ticari geminin dikkat çekici bir şekilde eğilmesine neden oldu.

Yerel haberlere göre, Malta bandralı tankerin, Larnaka bölgesindeki Maroni topluluğuna yakın olan Zygi yakınlarında, saat 9: 30'da bir patlamanın duyulduğu bildirildi.

Raporlar ayrıca, gaz tankeri devrilme belirtileri gösterdiğini ve  Yetkililer Tankerin Zygi'deki bir balıkçılık iskelesine çekilmek zorunda kalacağını ve  tankerin bulunduğu  yerde su alma ve batma tehlikesi yaşadığını belirtti. Mürettebat üyelerinin yaralandığı ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulduğu bildirildi. 

Patlamanın nedeni bilinmiyor

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