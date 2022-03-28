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Kıbrıs'ta Geçtiğimiz Hafta Toplam 60 Kaza Gerçekleşti

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kıbrıs'ta Geçtiğimiz Hafta Toplam 60 Kaza Gerçekleşti

21 Mart - 27 Mart 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (60) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (11) yaralanmayla ve (49) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (14) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16) , dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.

 

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,376,800 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı şöyledir;

 

Lefkoşa : 25

Gazimağusa : 11

Girne : 13

Güzelyurt : 7

İskele : 4

21 Mart - 27 Mart 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8111 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1074 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat (300) , Tehlikeli Sürüş (2), Dikkatsiz Sürüş (21), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (134), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü Araç Kullanmak ( 13 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (100), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (81), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (115), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (35), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (44), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (12), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (4), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 185 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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