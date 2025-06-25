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Kıbrıs'ta hukuki çatışma: Rum malları davasında yetki itirazı

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Ukraynalı Denys Pohodin’in, KKTC’deki eski Rum mallarının satışıyla ilgili davası dün yeniden görüldü. Pohodin’in avukatı, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kanunlarının KKTC’de geçerliliğini sorgulayan itirazda bulundu ancak mahkeme itirazı reddetti.
Kıbrıs'ta hukuki çatışma: Rum malları davasında yetki itirazı

KKTC’de kalan eski Rum mallarını “gasp ettiği ve sattığı” iddiasıyla tutuklanan 40 yaşındaki Ukraynalı Denys Pohodin’in Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasının dün yeniden görüldüğü bildirildi.

Politis gazetesi “Gasp: Ukraynalı da Aykut’un İzinden Gidiyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Pohodin’in, aynı suçtan yargılanan İsrailli iş adamı Simon Mistriel Aykut’un savunulduğu çizgiden gitmeye karar verdiğini yazdı.

Gazete, Pohodin ile Aykut’un aynı avukat tarafından temsil edildiğini ve avukatın, mahkemenin bu konudaki bir davayı görmeye yetkili olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunduğunu kaydetti.

Avukat Nikoleta Haralambidu’nun, Aykut’un hukuk ekibi adına benzer bir itirazda bulunduğunu anımsatan gazete, mahkemenin bu itirazı oy birliğiyle reddettiğini belirtti.

Pohodin’in savunmasında, KKTC’de “Kıbrıs Cumhuriyeti” kanunları uygulanmadığı için mahkemenin bu gibi davalara bakma yetkisinin bulunmadığının kaydedildiğini yazan gazete, bununla birlikte “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın tümündeki egemenliğinin” sorgulanmadığının da açıklığa kavuşturulduğunu yazdı.

Haberde, itirazda sadece, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kanunlarının KKTC’de yapılan eylemler konusunda ne kadar uygulanabilir olduğunun sorgulandığı ifade edildi.

Habere göre Haralambidu, savunmasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin otoritesi altında bulunan ve bulunmayan bölgelerde iki ayrı yasanın, iki ayrı mahkemenin ve iki ayrı yargı yetkisinin uygulanmasının mümkün olmadığını dile getirerek, bunun yasal güvensizlik oluşturduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Gazete, Savcı Anna Mattheu’nun da itirazı incelemek için mahkemeden süre istediğini ve davanın, 27 Haziran’a ertelendiğini yazdı.

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