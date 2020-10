Kıbrıs'ta ilk Google Geliştirici öğrenci kulübü DAÜ'de kuruluyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileri

Emre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu, Google Geliştirici Öğrenci Kulübü’nün (Developer

Student Club - DSC) DAÜ’de kurulması için ilk adımları attı. DAÜ Google DSC, sadece ilgili

bölümlerdeki değil, aynı zamanda bilişim sistemleri ve teknolojilerine ilgi duyan tüm öğrencilere

bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve bu yükselen sektörde iş yapmaya hazır şekilde mezun

olmalarını sağlayacak etkinler düzenlemeyi hedefliyor.

DSC Nedir?

DSC, Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı topluluk

gruplarıdır. Yazılım konularında kendini geliştirmek isteyen tüm ön lisans, lisans veya lisansüstü

programlardan öğrenciler kabul edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, öğrenciler bilgilerini birebir

öğrenme ortamında büyütür ve yerel işletmeler ve topluluklar için çözümler geliştirirler. Bu

sayede öğrenciler kendi akranlarıyla daha rahat iletişime geçebilecek, birlikte proje geliştirme

etkinlik düzenleme şansları artacak.

DSC’nin Üniversite Öğrencilerine Katkıları

Öğrenciler bir DSC’ye katılarak mezun olmadan profesyonel ve kişisel ağlarını kurabiliyor.

Ayrıca Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişebiliyor ve yerel sorunlara yönelik çözümler

geliştirmek için motivasyon dolu geliştiricilerle birlikte çalışabiliyor ve sorunlara teknolojik

çözümler üretmenin ve bu çözümlerle insanlara yardımcı olmanın verdiği deneyimi

yaşayabiliyor. Öğrenciler veya teknolojiye hevesi olan her kesimden insana hitap edecek bir

topluluk olan DSC, tamamen yeni şeyler öğrenmeye, bunlar hakkında çözüm yarışması

düzenleme gibi etkinlikler içerisinde aktif olarak rol alabiliyor ve sektördeki önemli şirketlerdeki

çalışan insanlarla Google Developers adı altında bir araya gelerek henüz öğrenciyken sektörde

kendilerine iş imkanı yaratabiliyor.

DSC, özellikle Google teknolojilerini baz alarak, bulundukları bölgede geliştirici etkinlikler

düzenleyen topluluklardır. Üniversite öğrencilerinin mobil, web, makine öğrenimi, bulut bilişim

gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını amaçlayan bir Google Developers

girişimidir. Bunların yanında Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişim de sağlanır. Yeni

başlayan geliştiricilerden, becerilerini geliştirmek isteyen gelişmiş geliştiricilere kadar yeni

fikirler denemeyi, çözüm üretmeyi seven her öğrenci bu kulüplere katılabilir.

Dünya'da ve Ülkemizde DSC Toplulukları

Dünya’da 68’den fazla ülkede toplamda 860’tan fazla, Türkiye’de ise 50’nin üzerinde DSC

grubu bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bu konuda yapılan

girişimler bugüne kadar sonuçlanamamıştı. Konuya ilişkin DAÜ BTYO’dan yapılan açıklamada,

“DAÜ BTYO öğrencileri, üniversitemiz adına tüm Kıbrıs’ta bir ilki başarmış ve Google’da

resmi olarak DSC lideri de olmuşlardır. Kulübün kurulması öğrenciler arasında da büyük bir

ilgiyle karşılanmış ve ilk adımın atılmasından sonra 40’a yakın üyeye ulaşmıştır. Bilişim,

yazılım ve teknolojiden ilham alan parlak bir gelecek için çalışan, motivasyonu yüksek tüm

öğrencilerimizi bu oluşuma davet ediyoruz. Burada kazanacakları deneyim ve oluşturacakları ağ ile mezun olduklarında sektörde liderlik yapacaklardır” denildi.