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Kıbrıs'ta ilk Google Geliştirici öğrenci kulübü DAÜ'de kuruluyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileriEmre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu, Google Geliştirici Öğrenci Kulübü’nün DAÜ’de kurulması için ilk adımları attı.
Kıbrıs'ta ilk Google Geliştirici öğrenci kulübü DAÜ'de kuruluyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) öğrencileri
Emre Özyavuz ve Yahya Helvacıoğlu, Google Geliştirici Öğrenci Kulübü’nün (Developer
Student Club - DSC) DAÜ’de kurulması için ilk adımları attı. DAÜ Google DSC, sadece ilgili
bölümlerdeki değil, aynı zamanda bilişim sistemleri ve teknolojilerine ilgi duyan tüm öğrencilere
bu konuda kendilerini geliştirmelerini ve bu yükselen sektörde iş yapmaya hazır şekilde mezun
olmalarını sağlayacak etkinler düzenlemeyi hedefliyor.
DSC Nedir?
DSC, Google geliştirici teknolojilerine ilgi duyan öğrenciler için üniversite tabanlı topluluk
gruplarıdır. Yazılım konularında kendini geliştirmek isteyen tüm ön lisans, lisans veya lisansüstü
programlardan öğrenciler kabul edilmektedir. Bir DSC’ye katılarak, öğrenciler bilgilerini birebir
öğrenme ortamında büyütür ve yerel işletmeler ve topluluklar için çözümler geliştirirler. Bu
sayede öğrenciler kendi akranlarıyla daha rahat iletişime geçebilecek, birlikte proje geliştirme
etkinlik düzenleme şansları artacak.
DSC’nin Üniversite Öğrencilerine Katkıları
Öğrenciler bir DSC’ye katılarak mezun olmadan profesyonel ve kişisel ağlarını kurabiliyor.
Ayrıca Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişebiliyor ve yerel sorunlara yönelik çözümler
geliştirmek için motivasyon dolu geliştiricilerle birlikte çalışabiliyor ve sorunlara teknolojik
çözümler üretmenin ve bu çözümlerle insanlara yardımcı olmanın verdiği deneyimi
yaşayabiliyor. Öğrenciler veya teknolojiye hevesi olan her kesimden insana hitap edecek bir
topluluk olan DSC, tamamen yeni şeyler öğrenmeye, bunlar hakkında çözüm yarışması
düzenleme gibi etkinlikler içerisinde aktif olarak rol alabiliyor ve sektördeki önemli şirketlerdeki
çalışan insanlarla Google Developers adı altında bir araya gelerek henüz öğrenciyken sektörde
kendilerine iş imkanı yaratabiliyor.
DSC, özellikle Google teknolojilerini baz alarak, bulundukları bölgede geliştirici etkinlikler
düzenleyen topluluklardır. Üniversite öğrencilerinin mobil, web, makine öğrenimi, bulut bilişim
gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını amaçlayan bir Google Developers
girişimidir. Bunların yanında Google geliştirici kaynaklarına ücretsiz erişim de sağlanır. Yeni
başlayan geliştiricilerden, becerilerini geliştirmek isteyen gelişmiş geliştiricilere kadar yeni
fikirler denemeyi, çözüm üretmeyi seven her öğrenci bu kulüplere katılabilir.

Dünya&#39;da ve Ülkemizde DSC Toplulukları
Dünya’da 68’den fazla ülkede toplamda 860’tan fazla, Türkiye’de ise 50’nin üzerinde DSC
grubu bulunmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bu konuda yapılan
girişimler bugüne kadar sonuçlanamamıştı. Konuya ilişkin DAÜ BTYO’dan yapılan açıklamada,
“DAÜ BTYO öğrencileri, üniversitemiz adına tüm Kıbrıs’ta bir ilki başarmış ve Google’da
resmi olarak DSC lideri de olmuşlardır. Kulübün kurulması öğrenciler arasında da büyük bir
ilgiyle karşılanmış ve ilk adımın atılmasından sonra 40’a yakın üyeye ulaşmıştır. Bilişim,
yazılım ve teknolojiden ilham alan parlak bir gelecek için çalışan, motivasyonu yüksek tüm
öğrencilerimizi bu oluşuma davet ediyoruz. Burada kazanacakları deneyim ve oluşturacakları ağ ile mezun olduklarında sektörde liderlik yapacaklardır” denildi.
 

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