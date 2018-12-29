“Kıbrıs’ta işgalin bedelini göçmenler ödüyor”

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Lefteris Hristoforu, “Türk işgalinin” bedelini Rum göçmenlerin ödediğini ve AB’nin, dünyadaki diğer hassas grupları nasıl göğüslüyorsa, Rum göçmenleri de aynı şekilde göğüslemesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Hristoforu’nun dün yaptığı açıklamalarda, AB’nin Rum göçmenleri desteklemek için fonlarını açma yükümlülüğü bulunduğuna dikkati çekerken, “Kıbrıs Helenizmi’nin işgal koşullarında 45’inci Noel’ini kutladığını ve 45’inci yılbaşına hazırlanırken, Kıbrıs sorununun hala çözülmediğini” vurguladığını yazdı.

Habere göre Hristoforu, tüm çabaların milli davanın çözümüne odaklandığını ve Rum göçmenlerin, hakları olan ödenekleri alması gerektiğini kaydetti.

Kendisinin gece gündüz, Rum göçmenlerin haklı taleplerini ileri götürmek için çaba verdiğini belirten Hristoforu, Avrupa Komisyonu’na Rum göçmenlerin ödenek alabilmesi için başvuruda bulunduğunu da dile getirdi.