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Kıbrıs'ta Kadın Dayanışması: CTP ve POGO'dan Ortak İnisiyatif

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CTP Kadın Örgütü ve POGO, "Bütün Kıbrıs-Bütün Kadınlar" Buluşması Düzenledi
Kıbrıs'ta Kadın Dayanışması: CTP ve POGO'dan Ortak İnisiyatif

CTP Kadın Örgütü ve POGO'dan "Bütün Kıbrıs-Bütün Kadınlar" buluşması

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO heyetleri "Bütün Kıbrıs-Bütün Kadınlar" (Enomenes Ginaikes- Enomeni Kipros) temasıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. POGO'yu temsilen Genel Sekreter Skevi Koukouma, Örgütlenme Sekreteri Eleni Evagorou, Lefkoşa, Larnaka ve Limasol bölge temsilcileri Artemis Pieri, Andry Michail, Sotiroula Yiasemi ve Afroditi Lougkrou'dan oluşan heyeti CTP Kadın Örgütü adına Başkan Doğuş Derya, Genel Sekreter Gülden Karakaya, Dış İlişkiler Sekreteri Simge Okburan, Örgütlenme Sekreteri Tülay Sönmez, Eğitim Sekreteri Umure Örs, Lefkoşa, Girne ve Mağusa Kadın Örgütü Başkanları Alev Şensoy, Özay Kalyoncu ve Mine Karaca karşıladı.

Kıbrıs'ta yaşayan kadınların ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel durumlarının ele alındığı toplantıda, cinsiyet temelli ayrımcılığın farklı sosyal ve sınıfsal konumda bulunan kadınları nasıl etkilediği üzerine çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Etnik kökeni fark etmeksizin adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde yaşayan kadınların maruz kaldığı eşitsizliklerin benzer olduğu tespitinin yapıldığı toplantıda, bölgeler arası işbirliği yapılması ve belirlenen tematik konularda faaliyetlerde bulunulması görüşüldü.

"Bütün Kıbrıs- Bütün Kadınlar" (Enomenes Ginaikes- Enomeni Kipros) konsepti temelinde başlayacak olan çalışmalar, kadın emeği, eğitim, sosyal politikalar, kadın sağlığı, ekoloji, ev içi şiddet, siyasal katılım, göçmen kadınların maruz kaldığı ayrımcılıklar ve kültür-sanat gibi konuları içeriyor. Karşılıklı bilgi alış verişinin yapılacağı çalışma gruplarının oluşturulması yanında, CTP Kadın Örgütü ve POGO ilçe teşkilatlarının ortak etkinlikler düzenlemesinin kararlaştırıldığı toplantıda öne çıkan bir diğer başlık BMGK 1325 sayılı karar ekseninde kadınların barış sürecine aktif katılımı oldu.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya'nın yaptığı açıklamada "Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün federal çözüm ekseninde son bulması için çaba gösteren kadın örgütleri olarak, bugüne dek kadınların barış inşa sürecine katılımı konusunda POGO ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi bir adım öne taşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Adanın hem güneyinde hem de kuzeyinde yaşayan kadınların benzer sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Derya, bundan sonraki süreçte işbirliği alanlarını daha da geliştireceklerini ve Kıbrıs'ı bütünleştirmek için bütün kadınlar olarak mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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