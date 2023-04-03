  • BIST 4.749,66
  • Altın 1210.229
  • Dolar 19.1967
  • Euro 20.8205
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

“Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi”

» »
TC  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.
“Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi”

TC  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Oturumu'na katılmak üzere gittiği New York'ta, Türkevi'nde bir grup Türk gazeteciyle dış politikadaki gelişmeler konusunda sohbet etti.

Kıbrıs sorunu kapsamında adanın etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin hakça paylaşımı sorununa değinen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmamasının her zaman bir gerginlik sebebi olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP TC ile imzalanan Protokolü "ASİMİLASYON" olarak nitelendirdi!03 Nisan 2023 Pazartesi 08:36
  • CTP Mağusa'ya yapılacak olan İlahiyat Koleji'ne karşı çıktı03 Nisan 2023 Pazartesi 08:34
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (3 Nisan 2023 Pazartesi)03 Nisan 2023 Pazartesi 08:32
  • KTÖS: İhalesiz, liyakatsiz işlerden elde ettikleriniz yetmedi mi?03 Nisan 2023 Pazartesi 08:31
  • CTP KKTC-TC 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendirdi!02 Nisan 2023 Pazar 18:46
  • Töre: Ne mutlu Türküm diyene02 Nisan 2023 Pazar 18:29
  • KKTC İnsan Hakları Derneği: 'Cumhurbaşkanına Londra'da yapılan saldırıyı protesto ediyoruz'02 Nisan 2023 Pazar 17:20
  • Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığı KKTC’ye geçti02 Nisan 2023 Pazar 14:20
  • Maviş: İhalesiz, liyakatsiz işlerden elde ettikleriniz yetmedi mi?02 Nisan 2023 Pazar 14:14
  • Amcaoğlu: Akaryakıt sektörü her an takip edilebilecek02 Nisan 2023 Pazar 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti