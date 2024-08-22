Kıbrıs'ta kaplumbağa dışkısında plastik madde bulundu

Kıbrıs sahilindeki kayalıklara vurduktan sonra tedavi edilmek üzere Vouni'deki (Taşkent) Taşkent Doğa Parkı'na götürülen yeşil kaplumbağanın dışkısında katı plastik parçaları bulundu.

Bulunduğunda 90 kilogram ağırlığında olan kaplumbağa, Taşkent Doğa Parkı'na göre "yorgun ve zayıftı" ve küçük yaralanmalar geçirmişti. Ancak kaplumbağanın o sırada karşı karşıya olduğu daha büyük bir sorunun, sindirim sistemini tıkayan "yabancı cisimlerin" görülmesi olduğunu söylediler.