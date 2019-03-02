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Kıbrıs'ta mayınlar temizleniyor

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Kıbrıs'ta mayınlar temizleniyor
Kıbrıs'ta mayınlar temizleniyor

Kıbrıs'ta mayın tarlalarının temizlenmesi için Kıbrıslı Liderler Mustafa Akıncı ile Nicos Anastasiadis  anlaştı.

Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyinde bulunan toplam 18 mayın tarlasının temizlenmesi için harekete geçilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı "9'u güney, 9'u kuzey Kıbrıs'taki toplam 18 mayın tarlasının temizlenmesini askeri yetkililerimiz BM ile yürütecek. Bu kararla Kıbrıs'taki 1.7 kilometrekarelik 47 mayınlı bölgeden 18'i temizlenecek." dedi.

 

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