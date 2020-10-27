Kıbrıs'ta Mevlit Kandili Her Yıl Resmi Tatil mi?

İşte Kıbrıs'ta tatil günleri;
– 1 Ocak Çarşamba: Yılbaşı tatili
– 23 Nisan Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 günlük izinle tatil 4 güne çıkabilir)
– 1 Mayıs Cuma: İşçi Bayramı
– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
– 25 Mayıs Pazartesi, Ramazan Bayramı 2. gün
– 26 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3. gün (3 günlük izinle tatil 10 güne çıkabilir)
– 20 Temmuz Pazartesi Barış ve Özgürlük Bayramı
– 30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi
– 31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. gün
– 3 Ağustos Pazartesi: Kurban Bayramı 4. gün. (4 günlük izinle tatil 11 güne çıkabilir)
– 28 Ekim Çarşamba: Mevlid Kandili.
– 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı. (1 günlük izinle tatil 5 güne çıkabilir)
- 15 Kasım Pazar
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