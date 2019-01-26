Kıbrıs'ta olağandışı suçlar: Büyü bozacak diye arkadaşını dolandırdı

Limasol polisinin dün yaptığı aramalar çerçevesinde, bir arazide torba içinde uyuşturucu madde tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, Aşağı “Binatlı” (Polemidya) bölgesinde, bir ağacın altında torba içerisine saklanmış uyuşturucu tespit ettiğini yazdı. Habere göre torba içerisinde 685 gr. Hintkeneviri reçinesi bulundu.

Gazete, bir başka haberinde ise Güney Lefkoşa’da memur olan bir kişinin, arkadaşına yapılan büyüyü bozmak için 26 bin Euro alması üzerine polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Habere göre söz konusu memur, arkadaşının şikayeti üzerine tutuklandı.