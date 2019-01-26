  • BIST 101.801
  • Altın 221,849
  • Dolar 5,2625
  • Euro 6,0040
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kıbrıs'ta olağandışı suçlar: Büyü bozacak diye arkadaşını dolandırdı

» »
Kıbrıs'ta olağandışı suçlar: Büyü bozacak diye arkadaşını dolandırdı
Kıbrıs'ta olağandışı suçlar: Büyü bozacak diye arkadaşını dolandırdı

Limasol polisinin dün yaptığı aramalar çerçevesinde, bir arazide torba içinde uyuşturucu madde tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, Aşağı “Binatlı” (Polemidya) bölgesinde, bir ağacın altında torba içerisine saklanmış uyuşturucu tespit ettiğini yazdı. Habere göre torba içerisinde 685 gr. Hintkeneviri reçinesi bulundu.

Gazete, bir başka haberinde ise Güney Lefkoşa’da memur olan bir kişinin, arkadaşına yapılan büyüyü bozmak için 26 bin Euro alması üzerine polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Habere göre söz konusu memur, arkadaşının şikayeti üzerine tutuklandı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wess Mıtchell’in istifası güney Kıbrıs için “darbe”23 Ocak 2019 Çarşamba 11:47
  • Lisede uyuşturucu operasyonu!22 Ocak 2019 Salı 11:58
  • “Kıbrıslı demek eski Türk demek”22 Ocak 2019 Salı 11:38
  • ABD silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor21 Ocak 2019 Pazartesi 13:54
  • 10 gündür aranıyordu: Ölü bulundu21 Ocak 2019 Pazartesi 11:48
  • Hacitofi, 4 freski Ulaştırma Bakanı’na teslim ediyor21 Ocak 2019 Pazartesi 11:20
  • Güney Kıbrıs, rüşvet liginde zirveye oynuyor21 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
  • Türk olduğu belirtilen 23 yaşındaki şahsa güneyde 2 yıl hapis18 Ocak 2019 Cuma 11:14
  • Barajlara akan su miktarında rekor17 Ocak 2019 Perşembe 16:10
  • 2018 yılında Kıbrıs'ta bira tüketim rekoru kırıldı17 Ocak 2019 Perşembe 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti