  • BIST 90.442
  • Altın 256,585
  • Dolar 5,8834
  • Euro 6,6261
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kıbrıs'ta otel ve casinosu bulunan TC Turizm Bakanı'nın el öptüren eşi: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım

»
TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşması nedeniyle eşinin kendisine çok kızdığını söyledi.
Kıbrıs'ta otel ve casinosu bulunan TC Turizm Bakanı'nın el öptüren eşi: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım

Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü bir çalışanına dolarla harçlık verirken çekilmiş görüntüsünü paylaşınca büyük tepki çekmişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında, Pervin Ersoy’un konuyla ilgili sözlerini aktardı.

Ersoy, Yılman’a “Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti.

Hatırlanacağı gibi… O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu” açıklamasını yaptı.

Sevilay Yılman hayli uzun tuttuğu sohbette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tepkisini de sordu.

Olayın ardından eşinin kendisine çok kızdığını belirten Pervin Ersoy şöyle diyor: “Doğruyu söylüyorum size! Çok kızdı bana! Aşırı tepki gösterdi. Ve aşmak için ben çabalarken… Sabahlara kadar uyumadan ağlarken… O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı. Tamam bizim Mehmet mükemmeliyetçidir. Bunu onu yakından tanıyan herkes bilir. O asla hata kabul etmez ama bu olayda azıcık da olsa yanımda durmasını isterdim… Çünkü o da biliyor ki olay tamamen espriydi ve tamamen benim iyi niyetim dolayısıyla meydana gelmiş bir durumdu. Hataydı yaptığım evet. Düşüncesizlikti. Onun siyasi kimliği olduğunu unutmamalıydım. Niyetim iyi de olsa, kötü niyetli insanların bunu onun siyasi itibarını zedelemek, hırpalamak için kullanabileceğini düşünmeliydim…”

* TC Kültür ve Turizm Bakanı, ETS Tur'un kurucusu ve sahibi Mehmet Ersoy, Girne'de 2015'in Eylül ayında açılan ve bünyesinde "Casino" (Kumarhane) da bulunan Elexus adlı beş yıldızlı otelin sahibi konumunda bulunuyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de Türk gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı13 Haziran 2019 Perşembe 16:03
  • Çavuşoğlu: ABD'nin mektubunun üslübunu kabul etmiyoruz, hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez13 Haziran 2019 Perşembe 16:02
  • İmamoğlu İstanbul'a dair kapsamlı proje ve çözümlerini açıkladı13 Haziran 2019 Perşembe 16:02
  • Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı13 Haziran 2019 Perşembe 16:01
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak13 Haziran 2019 Perşembe 16:01
  • Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında soruşturma başlattı13 Haziran 2019 Perşembe 16:00
  • AK Parti gençlik örgütü, Yıldırım için oyun videosu hazırladı: Süperali13 Haziran 2019 Perşembe 14:36
  • Soylu: Artık insanlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor13 Haziran 2019 Perşembe 14:34
  • Ekrem İmamoğlu’nun oyununu yaptılar13 Haziran 2019 Perşembe 13:32
  • Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım'a yanıt: Niyeti ortaya çıktı13 Haziran 2019 Perşembe 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti