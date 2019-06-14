Kıbrıs'ta otel ve casinosu bulunan TC Turizm Bakanı'nın el öptüren eşi: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım

Pervin Ersoy, bayramda elini öptürdüğü bir çalışanına dolarla harçlık verirken çekilmiş görüntüsünü paylaşınca büyük tepki çekmişti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında, Pervin Ersoy’un konuyla ilgili sözlerini aktardı.

Ersoy, Yılman’a “Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti.

Hatırlanacağı gibi… O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu” açıklamasını yaptı.

Sevilay Yılman hayli uzun tuttuğu sohbette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un tepkisini de sordu.

Olayın ardından eşinin kendisine çok kızdığını belirten Pervin Ersoy şöyle diyor: “Doğruyu söylüyorum size! Çok kızdı bana! Aşırı tepki gösterdi. Ve aşmak için ben çabalarken… Sabahlara kadar uyumadan ağlarken… O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı. Tamam bizim Mehmet mükemmeliyetçidir. Bunu onu yakından tanıyan herkes bilir. O asla hata kabul etmez ama bu olayda azıcık da olsa yanımda durmasını isterdim… Çünkü o da biliyor ki olay tamamen espriydi ve tamamen benim iyi niyetim dolayısıyla meydana gelmiş bir durumdu. Hataydı yaptığım evet. Düşüncesizlikti. Onun siyasi kimliği olduğunu unutmamalıydım. Niyetim iyi de olsa, kötü niyetli insanların bunu onun siyasi itibarını zedelemek, hırpalamak için kullanabileceğini düşünmeliydim…”

* TC Kültür ve Turizm Bakanı, ETS Tur'un kurucusu ve sahibi Mehmet Ersoy, Girne'de 2015'in Eylül ayında açılan ve bünyesinde "Casino" (Kumarhane) da bulunan Elexus adlı beş yıldızlı otelin sahibi konumunda bulunuyor