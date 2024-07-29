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Kıbrıs'ta Peş Peşe Yangınlar: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Kermiya, Lefkoşa ve Gazimağusa’da farklı zamanlarda çıkan yangınlarda araçlar, apartman dairesi ve bir ağıl zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangınları söndürdü, soruşturma devam ediyor.
Kıbrıs'ta Peş Peşe Yangınlar: Maddi Hasar Meydana Geldi

Kermiya'da Araç Yangını:

28 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Kermiya’da Şehit Turgut Arca Sokak’ta, Yücem Özgener’e ait ikametgahın garajında park halinde bulunan KT 111 plakalı araçta yangın çıktı. Muhtemelen aracın arka farlarında meydana gelen kısa devre sonucu başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın arka bagajı, tamponu ve iki lastiği yanarak zarar gördü, arka camları ise ısıdan dolayı patladı. Ayrıca, garajın diğer bölümünde park halinde bulunan GJ 880 plakalı aracın sol kelebek camı patladı, sol arka kapı ve tavan boyası ile garajın duvar boyaları zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Lefkoşa'da Apartman Yangını:

Aynı gün saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Mavili Sokak’ta, Feriha Binici’ye ait apartman dairesinin balkonunda yangın meydana geldi. Yangın sonucu, balkonda bulunan çeşitli kumaş parçaları ve boya malzemeleri yanarak zarar gördü. Çıkan ısıdan dolayı balkonun küpeşte camları kırıldı ve balkon duvarları islenmiş durumda. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa'da Ağıl Yangını:

29 Temmuz 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Maraş Futbol Sahası’nın doğusunda bulunan Ümü Cabbar’a ait ağılda yangın çıktı. Yangın sonucu, ağılda muhafaza edilen toplam 7 adet rulo balya, 4 adet palet tahta, 2 adet uydu anteni ve fiber banyo yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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