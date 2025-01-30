Kıbrıs’ta Sentetik Biyolojiye Yön Verecek Dev Adım

Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Öztürk yapacak. Bilimsel danışma kurulunda ise Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil ve Prof. Dr. Mehmet Toner yer alacak.

Sağlık, tarım, çevre ve enerji gibi kritik alanlarda çığır açan ‘sentetik biyoloji’, modern bilimin en yenilikçi dallarından biri olarak öne çıkıyor. Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’ni kuran Yakın Doğu Üniversitesi de bu alandaki araştırmalara öncülük etmeyi hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin başkanlığını; biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında dünyanın sayılı bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Öztürk yapıyor. Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin bilimsel danışma kurulunda ise Nobel ödüllü akademisyen, biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard Üniversitesi JS Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil ve geliştirdiği mikroçipler ile kandaki kanserli hücrelerin çok kısa bir süre içinde teşhis edilmesini sağlayan Prof. Dr. Mehmet Toner yer alıyor.

Sentetik biyoloji, insan refahını artırmaya yönelik çözümler sunarken, ekonomik değer taşıyan yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde de kritik bir rol oynuyor. Gen mühendisliğinin ileri tekniklerini temel alan bu disiplin, aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde kaydedilen başarıların yanı sıra; gıda sanayi, çevre koruma ve enerji üretimi gibi pek çok alandaki ürünler geliştirilmesinin önünü açıyor.

Geleceğin Sürdürülebilir Çözümleri

Gıda alanında, alerjenlerin azaltılması, besinlerin daha faydalı hale getirilmesi, lezzet artırımı ve ürünlerin uzun süre iyi koşullarda saklanmasını sağlayan teknolojilerin geliştirilmesi ‘sentetik biyoloji’nin öne çıkan uygulamaları arasında yer alıyor. Çevre alanında ise biyosensörler sayesinde çevre kirliliği sürekli olarak izlenebiliyor ve kirlilik biyolojik yöntemlerle temizlenebiliyor. Böylece, çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler mümkün hale geliyor. Endüstriyel uygulamalarda ise sentetik biyoloji, çevreye duyarlı üretim yöntemleriyle fark yaratıyor. Kimyasal yollarla sentezlenen moleküller, bu teknoloji sayesinde toksik birikim yaratmadan üretilebiliyor. Ayrıca, enerji sektöründe biyoyakıtların geliştirilmesi gibi yenilikçi çözümler, sentetik biyolojinin sunduğu önemli katkılar arasında yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi ise özellikle yeni ilaç ve aşıların geliştirilmesine, çevre kirliliğini biyolojik yöntemlerle çözmeye, ziraat ve gıda sektörlerinde katma değerli ürünler geliştirmeye odaklanacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sağlık, çevre ve tarım gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler geliştirerek sürdürülebilir bir dünya hedefine uluslararası ölçekte önemli bir katkı yapmayı hedefliyoruz.”

Sentetik biyolojiyi, “Sadece bilimin geleceğini değil, toplumların yaşam kalitesini de dönüştürecek bir alan” olarak tanımlayan Yakın Doğu üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile sağlık, çevre ve tarım gibi kritik alanlarda yenilikçi çözümler geliştirerek sürdürülebilir bir dünya hedefine uluslararası ölçekte önemli bir katkı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Alanında dünyanın sayılı bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün liderliğinde yürütülecek bilimsel çalışmaların ürüne de dönüştürüleceğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Merkezimizde yürütülecek çalışmalar yalnızca bilimsel araştırmalarla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda toplum sağlığına, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacak somut çözümler üreterek bölgesel ve küresel sorunların çözümlerine yönelik önemli adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğin bilimsel keşiflerine öncülük edecek.”

“Sentetik biyoloji, çağımızın en heyecan verici ve dönüştürücü bilimsel alanlarından biri” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Bu alandaki yenilikçi araştırmalar, sadece bilim dünyasında değil, aynı zamanda toplumların sürdürülebilir kalkınma ve refah seviyelerinde de büyük etkiler yaratıyor” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sayısı 40’ı aşan araştırma merkezleri ile pek çok alanda multidisipliner çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi biyoteknoloji alanında geleceğin bilimsel keşiflerine öncülük edecek” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk başkanlığında faaliyet gösterecek olan Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi’nin danışma kurulunda Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil ve Prof. Dr. Mehmet Toner gibi bilim dünyasının çok önemli isimlerinin yer almasından onur duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıymetli hocalarımıza, bu önemli girişimimize destek verdikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öztürk: “Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi, bilimsel bir araştırma merkezi olmanın ötesinde, toplumsal sorunlara çözüm sunacak ürün geliştirmeleri ile ulusal ve küresel ölçekte önemli bir rol üstlenecek.”

Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “Sentetik biyoloji, insan sağlığından çevre korumaya kadar birçok alanda devrim niteliğinde yenilikler vaat eden bir disiplindir. Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi, bu potansiyeli gerçekleştirebilmek adına, sağlık sektöründe yeni ilaç ve aşılar geliştirmek, çevre sorunlarına biyolojik çözümler üretmek ve tarımda sürdürülebilir ürünler elde etmek gibi hedeflerle çalışmalarına hızla başlayacaktır” dedi. Prof. Dr. Mehmet Öztürk, “Bu vizyon doğrultusunda, Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi, bilimsel bir araştırma merkezi olmanın ötesinde, toplumsal sorunlara çözüm sunacak ürün geliştirmeleri ile ulusal ve küresel ölçekte önemli bir rol üstlenecek” dedi.